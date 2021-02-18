CRS辦法翻修 新增兩規定
為強化落實CRS，財政部國際財政司近日預告「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」（簡稱CRS辦法）修正，新增兩規定，第一是金融機構消滅時，可提前完成CRS申報；第二則是增訂稅捐稽徵機關可向金融機構進行必要檢查，確保確實進行盡職審查及申報義務。
財政部官員表示，CRS辦法是參考經濟合作暨發展組織（OECD）發布的「共同申報及盡職審查準則」，在2017年11月訂定，規定金融機構對其管理的金融帳戶應執行盡職審查程序。
官員表示，修法主要為了提升金融機構法遵，也希望藉由CRS辦法愈趨完善，讓未來更多國家更願意與我國交換CRS資訊，有助建立更綿密的稅務合作網絡。
此次修正除了整合近期發布的解釋令，更新增兩規定。首先是針對金融機構若遇到解散、廢止、合併、轉讓等事由而消滅時，無須等到隔年6月法定申報期間再申報，可提前上傳資料，增加實務彈性。
其次則是新增規定，讓稅捐稽徵機關有權力可向金融機構進行必要檢查，確保金融機構確實依規定，對外國稅務居住者完成盡職審查及申報義務，提升金融機構法遵。
若金融機構違反規定，規避、妨礙或拒絕稅捐稽徵機關檢查或備詢、未應要求或未配合提供有關資訊，或故意未依辦法履行盡職審查及申報義務，財政部也設有罰則，最高可依稅捐稽徵法處1,000萬元罰鍰。
CRS為財政部主管業務，辦法賦予的檢查範圍也僅限CRS盡職審查及申報，目的是強化金融機構法遵。
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