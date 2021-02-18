共有屋分割出售 留意稅事

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
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家人間共有持分的房屋，若想分割產權出售，可能衍生房地合一稅的負擔，高雄國稅局表示，如果分割產權後持分增加，又是在房地合一稅上路後才進行分割，滿足以上二項條件，就屬於課稅範圍，但常常出現忽略漏報的情況。

最近高雄國稅局查獲一起漏報案件，某個大家族內部在分配財產，家族成員間早在2006年就以繼承取得一大筆祖傳地，由好幾位兄弟共有。官員表示，直到去年3月間，透過家族成員之間協議，一位弟弟決定將其手中的房地持份，4月時賣給另一名建商親戚，讓親戚好好活用該塊土地，殊不知卻因為漏報房地合一稅，因而挨罰。

官員表示，房地合一稅是在2016年1月1日上路，已經實施超過五年以上，不只出售近年新入手的房屋、土地要課稅，就算是透過分割共有房屋、土地而取得的新持份，也會適用房地合一新制。

這個案例之所以會挨罰，主要有兩個因素，官員表示，首先在產權取得時間點方面，雖然當時繼承的是適用舊制、土地交易所得免稅的房屋，但其實共有產權分割後，算是重新取得產權，因此這筆交易適用房地合一稅，而且因為在短期內交易，稅率高達45%。

第二項因素，官員表示，此案在分割產權的過程中，家族成員間為求計算方便，因此將一筆面積比較完整的土地分割出來，導致這位賣家取得的土地價值，高於原本繼承取得的持份。在滿足以上兩項因素的情況下，國稅局才認定「多取得的部分」，應該申報房地合一稅。

官員表示，此案其實是發生在比較鄉村的地區，因此交易金額不大、補稅金額也不高，但地主還是因為漏報房地合一稅，仍然冤枉地遭國稅局裁處行為罰1,500元；但如果類似案例發生於都市地區，交易金額龐大，課稅金額就會十分可觀，提醒民眾交易前不可不慎。

房地合一 國稅局

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