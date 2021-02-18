繼承農地五年內移轉 要補稅

繼承到老家傳下來的農地，可適用遺產稅免稅規定，但必須在繼承後五年內持續維持農用，南區國稅局表示，包括協議分割農地、與他人交換等值農地等，都可能會遭補徵遺產稅。

官員表示，根據《遺產及贈與稅法》第17條規定，遺產當中如果包括農用農地，那麼土地及地上農作物，都可以全數免徵遺產稅，但繼承人若在繼承後五年內，沒有持續將土地作農業利用，將會被追繳應納稅負。

值得注意的是，官員指出，法律所規範的主體，不只是農地本身必須農用，「繼承人」持續持有該筆農地，也是法令規範的重點之一。

舉例而言，假設爸爸生前與遠房親戚共有一塊農地，爸爸死後由兒子繼承共有持分，兒子與親戚協議，決定分割土地不再共有，官員表示，一旦分回的土地少於原有持分，土地又還在五年內列管期，將視為農地不再由繼承人農用，國稅局會就土地分割後短少的部分，依比例補徵遺產稅。

即便繼承人還是持續務農，但是在免稅農地繼承後五年內，將土地與他人的農地等值交換，就算交換前後的土地價值相等，也與免稅要件不符，要追繳遺產稅。