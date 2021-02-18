繼承農地五年內移轉 要補稅

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

繼承到老家傳下來的農地，可適用遺產稅免稅規定，但必須在繼承後五年內持續維持農用，南區國稅局表示，包括協議分割農地、與他人交換等值農地等，都可能會遭補徵遺產稅。

官員表示，根據《遺產及贈與稅法》第17條規定，遺產當中如果包括農用農地，那麼土地及地上農作物，都可以全數免徵遺產稅，但繼承人若在繼承後五年內，沒有持續將土地作農業利用，將會被追繳應納稅負。

值得注意的是，官員指出，法律所規範的主體，不只是農地本身必須農用，「繼承人」持續持有該筆農地，也是法令規範的重點之一。

舉例而言，假設爸爸生前與遠房親戚共有一塊農地，爸爸死後由兒子繼承共有持分，兒子與親戚協議，決定分割土地不再共有，官員表示，一旦分回的土地少於原有持分，土地又還在五年內列管期，將視為農地不再由繼承人農用，國稅局會就土地分割後短少的部分，依比例補徵遺產稅。

即便繼承人還是持續務農，但是在免稅農地繼承後五年內，將土地與他人的農地等值交換，就算交換前後的土地價值相等，也與免稅要件不符，要追繳遺產稅。

遺產稅 農地 免稅

延伸閱讀

不想讓家人知道自己生病 國稅局：可申請限本人查調

整治瓦磘溝 新北年度水岸私有地競價收購案開跑

養地等開發 台中五期掀投資卡位戰

被父要求回花蓮務農年收200萬 他糾結：看電影要開2小時的車

相關新聞

共有屋分割出售 留意稅事

家人間共有持分的房屋，若想分割產權出售，可能衍生房地合一稅的負擔，高雄國稅局表示，如果分割產權後持分增加，又是在房地合一...

所得「限本人查調」 受理申請

不想讓另一半知道自己生病了；不想讓子女知道自己存款解約買股票，即日起，各國稅局受理109年度醫藥費、所得資料不提供的申請...

繼承農地五年內移轉 要補稅

繼承到老家傳下來的農地，可適用遺產稅免稅規定，但必須在繼承後五年內持續維持農用，南區國稅局表示，包括協議分割農地、與他人...

CRS辦法翻修 新增兩規定

為強化落實CRS，財政部國際財政司近日預告「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」（簡稱CRS辦法）修正，新增兩規定，...

何志偉喊延長稅金緩繳 行政院：隨時檢討與盤點

為因應新冠肺炎疫情影響，我國訂有「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，但只至今年6月30日為止，民進黨立委何志偉...

今年報稅所得資料分開提供或不提供 15日起可申請

財政部南區國稅局表示，民眾欲申請109年度「所得及扣除額資料分開提供」及不提供「全部扣除額資料」或「醫藥及生育費扣除額」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。