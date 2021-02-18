所得「限本人查調」 受理申請

不想讓另一半知道自己生病了；不想讓子女知道自己存款解約買股票，即日起，各國稅局受理109年度醫藥費、所得資料不提供的申請。南區國稅局官員表示，「一經申請，除非本人或委託人，其他人一律都查調不到資料。」受理時間只有一個月，即日起到3月15日止。

可以線上申請，也可以臨櫃申請，官員說：「如果自己行動受限，可以委託別人申請，但受託申請只能臨櫃，因為國稅局要驗證委託人的身分證正本和印章。」

109年度個人綜合所得稅今年5月開始申報，國稅局4月就會開放查調所得。如果不想自己的資料被另一半或者子女知道，可以開始申請「限本人查調」。

官員指出，一經申請，110年度以後也是「限本人查調」，不必每年都來申請。其實納稅人來申請的不多，累計至今，所得限本人查調的，全國只有79件；醫藥費等扣除額限本人查調的比較多，但也只有307件。

大部分納稅人希望隱匿家人的資料，主要是醫療，例如老公去看精神科醫生，不希望老婆知道。