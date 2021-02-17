快訊

確定延長秋冬專案 考慮延長1人1戶、開放高鐵進食

輝瑞疫苗500萬劑破局變莫德納？ 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年報稅所得資料分開提供或不提供 15日起可申請

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
財政部南區國稅局表示，民眾欲申請109年度「所得及扣除額資料分開提供」及不提供「全部扣除額資料」或「醫藥及生育費扣除額」資料者，申請期間110年2月15日起至3月15日止。圖／本報資料照片
財政部南區國稅局表示，民眾欲申請109年度「所得及扣除額資料分開提供」及不提供「全部扣除額資料」或「醫藥及生育費扣除額」資料者，申請期間110年2月15日起至3月15日止。圖／本報資料照片

財政部南區國稅局表示，民眾欲申請109年度「所得及扣除額資料分開提供」及不提供「全部扣除額資料」或「醫藥及生育費扣除額」資料者，申請期間2月15日起至3月15日止，可依線上或向國稅局申請兩種方式申請或撤銷申請。

要線上申請的民眾，需以內政部核發的自然人憑證、已申辦網路服務註冊的健保卡、其他經財政部同意的電子憑證或以「申請人的身分證字號及109年12月31日戶口名簿所載戶號」等4種擇一作為通行碼，透過「財政部電子申報繳稅服務網(https://tax.nat.gov.tw)」線上申請。

向國稅局申請的民眾，則需於3月15日前塡載申請書，以郵寄、傳真、電子郵件或臨櫃向戶籍所在地國稅局提出申請。

國稅局表示，凡有身分證字號的納稅義務人或其配偶、滿20歲(含109年度中年滿20歲)且108年度被納稅義務人或其配偶申報扶養的子女、107及108年度連續2年被納稅義務人或其配偶申報扶養的直系尊親屬或兄弟姊妹(未滿20歲者應由其法定代理人申請)都可提出申請。

申請項目包括所得及扣除額資料分開提供、不提供扣除額資料，及不提供醫藥及生育費扣除額資料。申請本項作業後，以後年度無須再申請。

國稅局指出，過去已依規定申請所得及扣除額資料分開提供或扣除額資料不提供者，若改變主意，要在3月15日前，攜帶身分證及印章向戶籍所在地稽徵機關以書面撤銷原申請，原以憑證線上申請者，在規定期限內得以憑證線上撤銷原申請。

國稅局補充，申請不提供申請人「全部扣除額資料」或「醫藥及生育費扣除額資料」者，則當年度結算申報期間任何人都「無法查詢」申請人的扣除額或醫藥及生育費資料。

納稅義務人或其配偶申請「分開提供所得及扣除額資料」後，在結算申報期間查調綜合所得稅資料時，僅能查調個別的所得及扣除額資料，若欲查詢配偶或受扶養親屬的資料時，需另行提示委託書及雙方身分證等相關證明文件辦理查調。

納稅義務人或其配偶於108年度綜合所得稅結算申報書已勾選分居欄位者或109年度中結婚或離婚者，其本人與配偶的109年度所得及扣除額資料將會分開提供。

國稅局特別提醒，納稅義務人或配偶雖申請分開提供所得及扣除額資料，除符合得分開申報者外，仍應合併申報綜合所得稅。

國稅局 身分證 生育

延伸閱讀

不想讓家人知道自己生病 國稅局：可申請限本人查調

部桃周邊店家 營業稅調降

個人投資新創 適用「天使」節稅

首報族 別忘申請稅額試算

相關新聞

車子暫時不用 可辦停駛繳銷省稅金

很多民眾因故車子暫時不使用想少繳稅金，但以後車子想再繼續使用，故不知怎麼辦才好？如果短時間不使用建議辦理停駛登記，但是停...

今年報稅所得資料分開提供或不提供 15日起可申請

財政部南區國稅局表示，民眾欲申請109年度「所得及扣除額資料分開提供」及不提供「全部扣除額資料」或「醫藥及生育費扣除額」...

部桃周邊店家 營業稅調降

衛福部桃園醫院日前爆發本土新冠肺炎感染案例，更一度限制民眾出入行為，已衝擊當地商家的營業狀況，北區國稅局表示，針對部桃周...

個人投資新創 適用「天使」節稅

個人投資新創公司，可以適用天使投資人節稅優惠，高雄國稅局表示，若投資金額、投資期間符合規定，投資人最高可從綜合所得總額中...

賣股所得 可以有條件免稅

立法院日前通過修法，將個人交易未上市櫃公司股票所得，重新納入最低稅負制當中課稅，不過為延續扶植新創公司的美意，財政部賦稅...

首報族 別忘申請稅額試算

今年第一次報稅的新鮮人可以留意，各區國稅局將從即日起開始受理稅額試算服務申請，如果還不熟悉綜所稅申報細節，可委託國稅局代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。