不想讓家人知道自己生病 國稅局：可申請限本人查調

不想讓另一半知道自己生病了；不想讓子女知道自己解約存款買股票⋯南區國稅局官員表示，即日起，各國稅局受理109年度醫藥費、所得資料不提供的申請，「一經申請，除非本人或授權委託代理人，其他人一律都查調不到資料。」受理時間只有一個月，即日起到3月15日止。

可以線上申請，也可以臨櫃申請，官員說：「如果自己行動受限，可以委託別人申請，但委託申請只能臨櫃，國稅局要驗證委託人的身分證正本和印章。」

109年度個人綜合所得稅今年5月開始申報，國稅局4月就會開放查調所得。如果不想自己的資料被另一半或者子女知道，可以開始申請「限本人查調」。

官員指出，一經申請，110年度以後也是「限本人查調」，不必每年都來申請。其實納稅人來申請的不多，累計至今，所得限本人查調的，全國只有79件；醫藥費等扣除額限本人查調的比較多，但也只有307件。

大部分納稅人希望隱匿家人的主要是醫療資料，例如老公去看精神科醫生，不希望老婆知道；也有人不希望未婚生子的事曝光；也有父母不希望讓某子女申報扶養，兩個人都申請隱匿各項所得和扣除額資料。

官員指出，不知道父、母的所得資料而申報扶養，怕形成漏報，因為受扶養親屬的所得要合併申報。如果漏報的所得額超過25萬元或者漏報的稅額超過1.5萬元，要被罰款。

如果線上申請，透過「財政部電子申報繳稅服務網(https://tax.nat.gov.tw)」，官員提醒，會看到四個選項，所得資料分開提供、扣除額資料分開提供、不提供扣除額資料、不提供醫藥及生育費扣除額資料。四個選項都可以勾選。「假設只是不希望所得資料被家人知道，可以只勾選所得資料分開提供； 如果只是想隱匿資料，可以只勾選不提供醫藥及生育費扣除額資料。」

線上申請以內政部核發的自然人憑證、已申辦網路服務註冊的健保卡、其他經財政部同意的電子憑證或以「申請人的身分證字號及109年12月31日戶口名簿所載戶號」等四種擇一作為通行碼。