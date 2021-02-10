股市熱 1月證交稅大增兩倍

財政部昨（9）日發布今年1月稅收為1,874億元，年增逾兩成，除了基期因素，稅收最大功臣為證券交易稅，在股市動能強勁下，使今年1月證交稅達212億元，年增逾兩倍，創史上單月新高。

證交稅創新高及年成長率高，主要有兩大原因：去年以來股市交易熱絡，熱錢不斷湧入股市，今年1月上市櫃股票平均日成交值創下新高，放大至4,287億元，遠高於去年同月的1,798億元；其次，今年春節在2月，因此1月交易天數增加五天，在基期因素下，也增加證交稅成長空間。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，1月證交稅212億元，這是史上首次單一月份的證交稅突破200億元大關，較去年同月成長兩倍以上，增幅相當驚人，同時證交稅也是連續16個月正成長。

綜觀歷史上單月證交稅表現，冠軍為昨日公布的今年1月212億元，亞軍為2020年12月的199億元，當時日均成交值為3,213億元；第三名則是要回溯到2007年7月的191億元，當時日均成交值為1,125億元。

陳玉豐表示，另一項表現亮眼的稅目為營業稅，1月營業稅共入帳833億元，年增17.7%，主要是國內產銷活動增溫。1月是申報去年11至12月營業稅，觀察當時營收表現，包括零售業、批發業、餐飲業，看起來營業狀況都不錯。

至於土增稅、契稅等房地交易相關稅收，主要都因為基期因素呈現成長，年增幅度皆約五成，後續仍須觀察。土增稅、契稅1月實徵淨額分別為105億元、16億元。

從契稅觀察六都房地產交易，今年1月高雄、台中、新北主要動能是來自建案新屋交屋，台北則觀察到有辦公大樓交易，台南則是受惠於南科效應，有科技廠房移轉。至於桃園稅額不大，還要再觀察。

車市方面，由於春節前夕換車潮，加上廠牌推出新車，以及小客車汰舊換新減徵貨物稅屆期等因素，激起一波買氣，也帶動1月貨物稅收達137億元，年增9.9%，而其中車輛類貨物稅成長顯著，年增兩成。