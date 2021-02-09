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欠債高手是他？靠法院公證「遺囑」 專家束手無策

聯合新聞網 / 綜合報導
法院情境示意圖。圖／Ingimage
法院情境示意圖。圖／Ingimage

近期有一名男子債務纏身，不但無心歸還，甚至鑽法律漏洞，他趁父母過世前立遺囑，再透過法院認證，不用拋棄繼承權，也不會被協議分割財產繼承，成功躲過追債，讓專家束手無策。

根據「三立新聞網」報導，新北市地政士公會公關主委鄭文在近日遇到一位友人A請教繼承問題，但非自家遺產有異，而是友人B借錢不還又刻意脫產，友人A苦惱地說「近期得知小李父母去世，正想著要向法院申請查封小李繼承的不動產，想不到竟是0繼承」。

鄭文在分享以往經驗，通常被繼承人死亡3個月內，向法院遞狀聲請，就可完成「0繼承」，但也曾有案例是債務人為了躲債，故意「拋棄繼承」，最後法院仍判敗訴要還債。除此之外，也有債務人選擇不「拋棄繼承」，而是在遺產分配協議書上，把應繼分登記到兄弟姐妹名下，不過這做法債權人仍可依民法244條的規定，代位撤銷遺產分割協議書上分配為0元的繼承權。

狡猾的友人B卻超前部署，趁老父母生前先帶去公證單位立一份遺囑，指示「不分配任何一毛錢」給友人B，讓自己的應繼分消失，於是友人B父母過世後，友人A一分錢都討不到，而且還是「經過法院公證」，此難題就連代書經驗豐富的鄭文在也無法迎刃而解。

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