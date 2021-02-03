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財政部統計 4%有殼族擁房四戶以上

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部公布去年房屋稅籍全國歸戶統計，全國「有殼族」共約804.1萬人，其中持有四戶以上的大戶有近31.9萬人，年增約1.1%，增速高於三戶以下的持有戶。財政部官員對此表示，囤房大戶並未顯著成長，三戶以下自住需求仍維持在九成六左右，但相關數據都會列為未來修法參考。

為檢視國內囤房問題，財政部表示，未來將每年公布房屋稅稅籍個人、家戶全國歸戶情形。

觀察去年房屋稅籍全國歸戶情形，804.1萬有殼族中，以持有一戶者占比最高，達71.2%，其次為持有兩戶占19.1%，而持有三戶者占5.8%，持有三戶以下者合計占比達96%，剩餘4%則是持有四戶以上者的有房大戶。其中，更有近2萬人持有十戶以上的房產。

與前一年比較，去年共31.9萬人手中持有四戶以上房產，較2018年的31.5萬人，成長了4,000人左右，年增1.1%；而持有三戶以下的民眾也同步呈現成長，但年增率約0.6%，增速不及囤房大戶。

財政部官員解釋，整體而言，手上持有多戶房產的成長情形不如外界想像得嚴重，有九成以上民眾持有房產都在三戶以下，多數應是自住需求。至於囤房大戶是否有炒作情形，官員表示，仍需要進一步分析。

對於民團、立委質疑，手中持有多房者可能會將房產登記在配偶、小孩名下，應以「家戶」為歸戶單位，財政部這次也特別統計家戶歸戶情形，持有四戶以上的家戶占比將增加到7.1%。

財政部官員對此表示，這也要更精細去分析，現在雙薪家庭多，夫妻、兒女在異地生活也越來越常見，是否真的是為了炒房而囤房，或是因為繼承、自住需求等原因，還須更細緻地分析。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，綜觀近兩年歸戶狀況可發現，即使總戶數增加，三戶以下持有人仍維持九成五以上占比，為持有大宗，整體持有人歸戶的版圖變化不大，推估總持有戶數增加的原因在於近年不少新案交屋，戶數增加實屬正常。

不過持有四戶的比重略微成長，徐佳馨認為，可能是多戶持有者在稅費考量下，可能開始採分散方式因應，也讓超大戶比重不如以往。

財政部 房屋稅

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