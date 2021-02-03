無形資產比例提升 公司治理落實智財管理將創雙贏目標

新冠肺炎肆虐世界各國，全球產業經濟重挫的當下，無形資產在市場價值比例明顯逐年升高。根據知名國際智慧財產商業銀行Ocean Tomo於去（109）年下半年所揭示之S&P500市場價值組成中，無形資產佔所有資產比例，從104年的84%、攀升到109年的90%，可見全球產業對智慧財產權重視日益提升。為接軌國際智財管理趨勢，在經濟部工業局與金融監督管理委員會證券期貨局共同努力下，於108年底正式將智慧財產管理指標納入《公司治理評鑑》並賦予董事會相關評估責任與監督義務，以建立企業完善的智慧財產管理制度。

為推動國內智財管理並提升效益，經濟部工業局自2007年起即委由資策會科技法律研究所(科法所)執行「強化企業智慧財產經營管理計畫」，並於今(3)日舉辦「TIPS頒證暨企業落實公司治理及智財管理研討會—從智財風險控制到智財能量彰顯」活動，經濟部工業局局長呂正華親自出席授證並表揚109年度通過TIPS驗證及抽驗之32家企業單位。呂正華表示，工業局長期推動「台灣智慧財產管理制度」（TIPS），協助國內產業了解及建立智財管理制度，讓智財管理環境更加完善。未來，工業局將會與產業共同努力，持續深化TIPS，以滿足多元的智財管理需求。

本次活動除頒證儀式外，為因應《公司治理評鑑指標》正式納入智財管理項目，協助產業更加了解公司治理落實智財管理之方式與技巧，特別安排研討會議程，邀請台灣晶技協理陳秋霖、玉山銀行資訊長謝萬禮與特力公司副總經理江琦玉，分別代表資訊科技業、金融業及零售服務業，親自分享導入TIPS經驗談。會中，各代表進一步說明如何透過TIPS導入並結合公司治理，規劃符合公司營運政策以及治理指標要求之智財管理制度，及如何藉由TIPS由內而外建立明確的智財管理制度，適時保護智財權成果，累積公司智財競爭能量及減少可能面臨的智財風險。透過此次三場經驗分享，協助國內更多產業瞭解如何達成智財管理成效同時，又能在《公司治理評鑑》中有優良表現，讓與會嘉賓收獲滿載。

此次通過驗證接受嘉勉的企業中，除有政府一直以來重點推動政策之「高科技研發」、「亞洲高階製造」、「半導體先進製程」及「綠能發展」四大中心相關產業外，更包含「美妝」、「染料/塗料」、「居家零售貿易」、「電玩遊戲」、「電音產品」、「生技藥品」、「交通船艦」以及「金融服務」等產業。業者紛紛回饋，透過導入智財分級管理系統可有效降低智財心血遭侵權、搶註等風險，並提升與客戶建立信任關係之效益，109年更額外創造了9百多億新台幣的總營收。

「台灣智慧財產管理制度」（TIPS）計畫資源提供企業與董監事智財治理能量所需支援，資策會科法所針對企業智財法遵應注意事項及規畫方針，與新年度之TIPS計畫資源進行說明，供有興趣的企業了解，讓更多產業認識「台灣智慧財產管理制度」（TIPS），以完善的智財布局與健全的智財管理能力，促進我國產業持續創新驅動。