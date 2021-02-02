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部桃轉院病患肺炎死亡 指揮中心說話了

部桃轉院病患「肺炎死亡」 家屬悲：靈位不敢在家放

因應疫情減稅 財政部調增醫師等執行業務者費用標準

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

因應疫情，業者如受疫情影響致收入減少、費用增加，將使費用占收入的比重增加，財政部公佈「稽徵機關核算109年度執行業務者收入標準」、「109年度執行業務者費用標準」及「109年度私人辦理補習班幼兒園與養護療養院所成本及必要費用標準」。適度調增109年度執行業務者及其他所得業者費用率，減輕相關執行業務者稅負負擔。

財政部表示，醫事人員屬防疫前線，有其特殊性，爰「醫事人員」各項收入適用之費用率得按費用標準之112.5%計算。

例如，西醫師健保收入之費用標準由每點0.8元提高為0.9元，掛號費收入費用標準由78% 提高為88%；又藥師之健保收入(含藥費收入)適用費用率，由94% 提高為96%。上述「醫事人員」適用的執行業務費用標準，無須個別舉證其受疫情影響情形，也無適用條件限制。

針對「非醫事人員」部分，財政部指出，參酌因應疫情提供之延期或分期繳納稅捐協助措施及各部會補助受疫情影響企業或機構的收入減幅評估標準，並考量本項措施是給予受影響較嚴重者減輕稅負，爰以109年度收入總額較前一(108)年度減少達30% 者為適用要件，其適用之費用率得按費用標準之112.5% 計算

例如，私人辦理補習班收入之費用率由50% 提高為56%。

另外，本次於109年度執行業務者收入及費用標準增訂「工藝師」業別適用之收入及費用標準，並於執行業務者費用標準增訂「配音表演人」之費用率，以利實務需用。

財政部表示，執行業務者或其他所得業者，109年度受疫情影響，其採收入減除相關費用核實計算損益，並能提供證明所得額的帳簿文據調查者，可依帳證及相關規定核實認定；其未依法設帳記載及保存憑證，或未能提供證明所得額的帳簿文據，得依上開收入及費用標準申報109年度執行業務所得及其他所得。

疫情 財政部 補習

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