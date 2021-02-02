減稅紓困！醫事人員去年收入費用率調增12.5%

財政部減稅紓困又一樁！根據財政部發布的109年度執行業務者費用標準，「醫事人員」各項收入適用的費用率可按費用標準的112.5%計算，其中藥師的健保收入費率由94%提高到96%；至於非屬醫事人員的執行業務者，若109年度收入比前一年減少達30%，也可比照醫事人員，其費用可以標準的112.5%計算。

所謂的執行業務者是指非基於雇傭關係提供專業性勞務，在受託範圍具有獨立裁量權，例如律師、建築師、醫師等，其執行業務所得在減除成本費用後，併入個人綜所稅申報。

而財政部每年都會公布執行業務者收入標準、費用標準，當執行業務者未依法辦理申辦，或未依法設帳記載並保存憑證，或未能提供證明所得額的帳簿文據時，就依據部頒標準來計算其收入及費用。

為因應疫情，財政部近日發布的109年費用標準中，特別提供紓困措施，提高可自收入中減除的費用，達到減稅效果。

其中醫事人員方面，由於屬防疫前線，有其特殊性，因此其各項收入適用費用率可按費用標準之112.5%計算，包括助產人員、藥師、中醫師、西醫師、醫療機構醫師報准前往他醫療機構從事醫療業務者、醫事檢驗師、物理治療師、職能治療師、營養師、心理師、牙體技術師生、語言治療師等，都可無條件、無須舉證受疫情影響情形，直接適用。

舉例而言，西醫師掛號費收入費用標準原為78%，則可提高到88%。（四捨五入）

比較特別的是，由於藥師的全民健康保險收入（含藥費）費用率原本為94%，已經很高，若再以112.5%計算將超過100%，因此這項收入費用，則是從原本的94%提高到96%。

至於非醫事人員部分，財政部表示，只要109年度收入總額較前一（108）年度減少達30%，尚無須提出受疫情影響相關證明，則適用費用率也可按費用標準的112.5% 計算，例如私人辦理補習班收入費用率由50%提高為56%。

民眾可能會好奇，那獸醫師能不能適用「醫事人員」無條件適用？官員表示，依據公告，獸醫師應以「非醫事人員」標準，須收入減少30%，才可享有減稅。