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因疫情無法返台致戶籍遭遷出 需重新申請地價稅自住

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

台北市稅捐處近日接獲民眾打電話詢問因為新冠肺炎疫情無法返台，致出境逾兩年戶籍遭強制遷出，擔憂地價稅無法按自用住宅用地稅率課徵。稅捐處請民眾不要擔心，只要把握時間，於符合自用住宅條件後，重新申請，可以再適用。

稅捐處說，適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，必須由土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，無出租或供營業用，及面積限制等要件。戶籍如全部遷出，無人設籍時，不符合自用住宅用地規定，地價稅自次年恢復按一般用地稅率，當年不會受到影響。

稅捐處指出，設立戶籍不以土地所有權人「本人」於該地設籍為限，其配偶或直系親屬設籍，亦可按稅率千分之2課徵；如其遷出戶籍之次年9月22日前，土地所有權人、配偶或直系親屬之一遷入該地設立戶籍，符合自住條件，並「重新申請」適用自用住宅用地稅率，該遷出戶籍之次年地價稅仍可適用稅率千分之2。

舉例說明，甲君所有台北市土地原核准按自用住宅用地稅率千分之2，課徵2021年地價稅額為4,000元，原有戶籍因出境超過兩年，於2021年1月30日遭強制遷出，不符自用住宅用地規定，自2022年起恢復按一般用地稅率課徵地價稅，稅額會增加為20,000元。嗣後甲君父親在2022年1月27日遷入戶籍，甲君於2022年9月22日前重新提出申請經核准後，則2022年仍可適用自用住宅用地稅率，只需繳納4,000元地價稅。

稅捐處提醒，市民的土地如符合自住要件，請務必要記得提出申請，以維護自身權益。如欲進一步瞭解相關地方稅法令規定，可就近向該處所屬分處洽詢，亦可撥打0800-000321免付費電話或該處服務電話（02）23949211分機181、182，有專人提供服務及解答。

自用住宅 地價稅

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