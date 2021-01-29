「檸檬車」條款 7月上路

經濟部昨（28）日正式宣布，「檸檬車條款」將於今年7月1日實施。

經濟部長王美花昨天表示，據「檸檬車條款」規定，新版契約規定交車後一定期限（不得短於180天）或一定里程（不得少於1.2萬公里）內，若發生屢修不好的爭議，將可更換新車或退貨，對於消費者更優惠的保障機制。

根據經濟部公布「汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第7點修正，新車在交付後一定期限（不得少於180日）或行駛一定里程數（不得少於1.2萬公里）以內，若發生起火燃燒、暴衝、煞車失靈、突然熄火故障、引擎溫度升高，以及其他有危害生命或身體健康安全之虞的重大瑕疵，經過二次維修而未修復者，消費者得請求同款或等值新車，或是解除契約。台灣社會俗稱「車王」，國外則以「檸檬車」稱之車主的心情「又酸又澀」。