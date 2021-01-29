陸嚴打「三假」 台商別踩紅線

中國大陸台商注意，安侯建業聯合會計師事務所昨（28）日表示，陸方近期將嚴查「三假」違法情形。

針對假發票、假出口退稅、不實申請疫情補助等三類案件加強查核，台商務必留意日常申報的嚴謹，以免誤觸紅線。

安侯建業稅務投資部執業會計師劉中惠指出，大陸國家稅務總局從2018年開始，就聯合公安部、海關總署、中國人民銀行（大陸央行）組織等，啟動打擊稅務犯罪專項行動，累計查處涉嫌騙稅企業32.2萬戶，近期更向媒體表示，將啟動打「三假」的稽查行動。

對於台商而言，劉中惠表示，大部分台商在大陸雖然不至於故意造假騙稅，但可能因疏於日常稅務治理、監控流程，因而誤觸紅線

舉例而言，劉中惠指出，最近協助台商進行業務重組時就發現，有些公司已經停業，但覺得註銷程序及準備資料過程繁瑣，或因故無法立即處理，遲遲沒有辦理清算解散，出現長期空殼公司的狀態。

劉中惠表示，像這類的空殼公司，如果沒有定時申報稅務，將被納入非正常運營名單、大陸稅務黑名單，後續不管要註銷公司、重新註冊公司都會被追稅，甚至營業執照可能被吊銷，更會傷及企業法定代表人的個人徵信。有時候在大陸合法辦理的外銷出口，實務上也要留意客戶的身分，安侯建業稅務投資部協理任之恒表示，先前也發現有大陸公司將產品賣到保稅區，也有拿到海關的出口紀錄，殊不知報關單上的收貨人、發票買受人等，實際上都是大陸的境內企業，因此不符合外銷退稅條件，好在及早發現調整，否則恐怕將成為此波嚴查的假退稅對象。