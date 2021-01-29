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地價稅清查 鎖定三類土地

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
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近期各縣市已陸續展開地價稅年度清查，基隆市稅務局表示，即日起至9月30日止，稅務局將針對特別稅率用地、減免稅地及農地等三類土地使用情形，清查實際狀態是否符合減免標準。

稅務局表示，地價稅清查是每年的例行性工作，根據今年財政部指示的工作計畫，各區國稅局會陸續從1月1日起至9月30日止，展開地價稅優惠適用資格的清查，如果有變更土地使用情形的情況，導致原本核准適用特別稅率或減免地價稅之原因、事實消滅，將會取消原有的租稅優惠。

官員表示，清查對象主要有三類，包括特別稅率用地、減免稅地及課徵田賦土地等為主要查核對象。其中特別稅率用地，最主要包括在於「自用住宅用地」，清查重點在於確認地上房屋，是否有供營業或出租使用。

調查方式主要可透過幾種資料進行，官員指出，地方政府會串連國稅局資料庫、法院公證租賃契約資料庫等，運用租賃所得及扣繳資料等，確認房屋實際上是否有租賃事實；除此之外，還會確認戶籍所在情形，如果有戶籍異動，可能就不再是自用住宅用地。

另一項重點則是工業用地，官員表示，這方面重點可能包含工廠停工、歇業、工廠登記被註銷等情形。

減免稅地的部分，官員表示，這方面大多是將土地提供為巷道、騎樓或各類公共設施使用等，清查重點在於自然人持有的土地，確認是否仍符合免稅條件。

第三項清查重點在於農地，官員指出，農地依法是課徵田賦，然而田賦已停徵多年，實際上相當於免稅，因此地價稅清查時，會觀察農地是否確實為農用狀態，像是出現違章建築、農舍增建、開店營業，或直接鋪滿水泥等情況，都已經不是農業使用，就會重新恢復課稅。

免稅 地價稅 農地

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