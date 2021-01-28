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稅務檢舉人過世 獎金可由繼承人領取

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

北區國稅局表示，檢舉人檢舉稅務違章案件，還沒有拿到檢舉獎金就過世，官員表示，繼承人可以繼承，會請繼承人來領取，發給獎金當下就源扣繳，採分離課稅，適用稅率20%。

北區國稅局109年12月30日發函通知檢舉人黃先生洽領檢舉獎金10萬元，黃先生的兒子收到通知後，向北區國稅局表示，黃先生已於109年10月25日過世。北區國稅局就源扣稅2萬元，把8萬元的支票交給黃先生的兒子。

官員說，對檢舉獎金這項所得的課稅有特別的規定，採就源扣繳，並併入綜合所得課稅，避免洩密，給檢舉人找來麻煩。

官員指出，從檢舉到拿到檢舉獎金，期間可能很長。檢舉人要拿到檢舉獎金有兩個條件，第一，被檢舉人要繳完罰款；第二，檢舉案件已是確定案件，檢舉人不尋求行政救濟，或者行政救濟已經結束了。

「因為檢舉獎金是罰鍰的兩成」，官員說，只有當案件確定，罰款繳清，才能最終確定罰鍰是多少錢，也才能據以核發檢舉獎金。黃先生被核定檢舉獎金10萬元，亦即因他的檢舉資料，納稅人會罰款50萬元。

官員說，如果循線，國稅局查到更多的違章事實，黃先生可以拿到的檢舉獎金仍僅限於他舉報的部分。

檢舉獎金可以繼承，官員指出，黃先生過世後，國稅局會調出黃先生的遺產稅案，查出他的繼承人們，然後通知繼承人來領取。「如果繼承人有兩人，例如黃先生的兩個兒子，其中一人來領取時，國稅局會要求填寫遺產分割協議。」亦即，繼承人來領取之前，兩人要先協調好，看錢怎麼分。國稅局只會將支票交給其中一人。

國稅局 遺產稅 金可

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