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社福機構免稅車限制放寬 隸屬同一法人可分開計算

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

因應司法院釋字798號解釋，財政部昨（27）日宣布廢止相關解釋令，自去年12月31日起，隸屬於同一法人的個別社福機構，免牌照稅車輛可個別計算，但個別機構仍以同一行政區內三輛為限，財政部初步盤點，包括未確定案件、過去否准案件等，約有12個社福團體、共24輛車受惠。

牌照稅法第7條規定，專供已立案的社會福利團體和機構使用，並經各地社政機關證明者，每一團體和機構免牌照稅車輛以三輛為限。但財政部在2003年、2016年分別透過解釋令，針對這項規定加以限制，認定若個別機構隸屬於同一個法人，則同個法人僅限三輛，不能以個別機構計算。

司法院認為這項規定等於是限縮母法提供的租稅優惠，去年底宣告解釋令違憲。賦稅署在一個月內迅速做出回應，將所涉解釋令正式廢止，並自去年12月31日生效。

財政部 牌照稅 司法院

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