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轉賣法拍屋 當心高額土增稅
投資人買到法拍屋，轉手時要注意土地增值稅的計算方式，台中市政府地方稅務局指出，通常土增稅是以公告土地現值為基礎計算，但特別針對法拍取得的情形，可能會以拍定價為準，導致土增稅的負擔高於預期。
依《土地稅法》規定，土增稅是在土地要進行移轉時，相較於土地取得時的地價漲價幅度，課徵20%到40%土增稅，且所謂的地價，大多是參照公告土地現值為準。
針對經法院拍賣的情況，官員表示，稅法有特別規定，原則上雖以拍定日當期的公告土地現值為準，但如果拍定價格低於公告土地現值，就要以拍定價格為準。
換句話說，透過法拍途徑取得的土地，如果拍定價格低於公告土地現值，官員表示，對於賣方而言，就是以拍定價格，來核算被拍賣人的土增稅；而對買方（拍定人）而言，拍定價格就成為該土地的「前次移轉現值」，等到未來土地要再次移轉時，原取得成本降低了，算出來的漲價幅度就會變大。
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