新冠效應 去年賦稅負擔率下降

財政部昨（27）日發布統計分析指出，去年我國不含社會安全捐的賦稅負擔率預估為12.2%，較前一年下降0.8個百分點；平均每人稅負10萬1,763元，較前一年減少2,960元，也是近11年來首度負成長。

主要原因都是因減稅措施加上疫情衝擊，導致去年稅收衰退所致。

財政部表示，由於2019年企業獲利下降，以及未分配盈餘稅率調降、新增產創條例租稅優惠等，加上受疫情影響的企業申請延、分期繳納及免辦暫繳等，衝擊去年營所稅甚劇，導致去年稅收2兆3,804億元，出現近11年首度負成長，各級政府賦稅依存度降為68%，是七年來低點。

同時去年稅收也是近七年來首度短徵，財政部日前初步統計約短徵405億元，若加計整理期間陸續入帳的稅額，預估全國稅收短徵數將收斂至210億元。

財政部表示，稅收既是政府主要財源，也是國民負擔，如按年中人口折算平均每人稅負，2020年估計為10萬1,763元（包含整理期之稅額），較2019年減2,960元。

在賦稅負擔率方面，財政部表示，我國採簡政輕稅，不含社會安全捐的賦稅負擔率向來處偏低水準，去年加計遞延入帳稅款後預估為12.2%，與鄰近的新加坡13.3%較接近，明顯低於日本19.2%、南韓20.1%及英、美等歐美國家。

若比較近年賦稅負擔率，近年我國低點是在2010年的11.5%，高點則是2008年的13.4%。2019年、2018年皆為13%，2020年則因為稅收減少，賦稅負擔率也降低，較前一年降低0.8個百分點。

租稅負擔率是指稅收占GDP比重，OECD將之列為衡量租稅負擔的重要指標。財政部長蘇建榮一直希望提高賦稅負擔率，以追求財政永續，長期並以15%為目標，但去年由於GDP上升、稅收衰退，賦稅負擔率也跟著下滑。

財政部也指出，統計至最新的2019年我國社會安全捐為1兆1,839億元，較2018年增加258億元。若按照負擔者來區分，我國社會安全捐以雇主負擔為主，隨著勞退新舊制提撥金額增加，雇主負擔也逐步增加，2019年約負擔六成八。

所謂的社會安全捐是指健保、勞保及勞退新制等共11項。其中，2019年以勞保增加241億元最多，主因費率與基本工資雙雙調升；勞退舊制則因提存戶數減少，減少185億元。