聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠效應 去年賦稅負擔率下降

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

財政部昨（27）日發布統計分析指出，去年我國不含社會安全捐的賦稅負擔率預估為12.2%，較前一年下降0.8個百分點；平均每人稅負10萬1,763元，較前一年減少2,960元，也是近11年來首度負成長。

主要原因都是因減稅措施加上疫情衝擊，導致去年稅收衰退所致。

財政部表示，由於2019年企業獲利下降，以及未分配盈餘稅率調降、新增產創條例租稅優惠等，加上受疫情影響的企業申請延、分期繳納及免辦暫繳等，衝擊去年營所稅甚劇，導致去年稅收2兆3,804億元，出現近11年首度負成長，各級政府賦稅依存度降為68%，是七年來低點。

同時去年稅收也是近七年來首度短徵，財政部日前初步統計約短徵405億元，若加計整理期間陸續入帳的稅額，預估全國稅收短徵數將收斂至210億元。

財政部表示，稅收既是政府主要財源，也是國民負擔，如按年中人口折算平均每人稅負，2020年估計為10萬1,763元（包含整理期之稅額），較2019年減2,960元。

在賦稅負擔率方面，財政部表示，我國採簡政輕稅，不含社會安全捐的賦稅負擔率向來處偏低水準，去年加計遞延入帳稅款後預估為12.2%，與鄰近的新加坡13.3%較接近，明顯低於日本19.2%、南韓20.1%及英、美等歐美國家。

若比較近年賦稅負擔率，近年我國低點是在2010年的11.5%，高點則是2008年的13.4%。2019年、2018年皆為13%，2020年則因為稅收減少，賦稅負擔率也降低，較前一年降低0.8個百分點。

租稅負擔率是指稅收占GDP比重，OECD將之列為衡量租稅負擔的重要指標。財政部長蘇建榮一直希望提高賦稅負擔率，以追求財政永續，長期並以15%為目標，但去年由於GDP上升、稅收衰退，賦稅負擔率也跟著下滑。

財政部也指出，統計至最新的2019年我國社會安全捐為1兆1,839億元，較2018年增加258億元。若按照負擔者來區分，我國社會安全捐以雇主負擔為主，隨著勞退新舊制提撥金額增加，雇主負擔也逐步增加，2019年約負擔六成八。

所謂的社會安全捐是指健保、勞保及勞退新制等共11項。其中，2019年以勞保增加241億元最多，主因費率與基本工資雙雙調升；勞退舊制則因提存戶數減少，減少185億元。

財政部 勞退

延伸閱讀

因應大法官解釋 社福團體交通工具放寬免稅規定

回應司法院 財部：同法人社福機構免稅車限額分開算

去年台灣平均每人稅負10.1萬 租稅負擔率降至12.2%

財政部：去年賦稅負擔率12.2%

相關新聞

新冠效應 去年賦稅負擔率下降

財政部昨（27）日發布統計分析指出，去年我國不含社會安全捐的賦稅負擔率預估為12.2%，較前一年下降0.8個百分點；平均...

來台「洗產地」案件少了

財政部關務署昨（27）日表示，去年海關查獲來台「洗產地」案件共69案，MIC試圖洗成MIT的情況，已較2019年的94案...

轉賣法拍屋 當心高額土增稅

投資人買到法拍屋，轉手時要注意土地增值稅的計算方式，台中市政府地方稅務局指出，通常土增稅是以公告土地現值為基礎計算，但特...

社福機構免稅車限制放寬 隸屬同一法人可分開計算

因應司法院釋字798號解釋，財政部昨（27）日宣布廢止相關解釋令，自去年12月31日起，隸屬於同一法人的個別社福機構，免...

因應大法官解釋 社福團體交通工具放寬免稅規定

社會福利團體和機構使用的交通工具，可3輛免徵使用牌照稅，財政部原規定上述規定要以同一法人於同一縣市內來計算，去年底被大法...

去年台灣平均每人稅負10.1萬 租稅負擔率降至12.2%

財政部估計，2020年台灣租稅負擔率（不含社會安全捐）為12.2%，將比2019年一次下降0.8個百分點，平均每人稅負為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。