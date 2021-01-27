回應司法院 財部：同法人社福機構免稅車限額分開算

因應司法院釋字798號解釋，財政部今（27）日宣布廢止相關解釋令。自去年12月31日起，隸屬於同一法人的個別社福機構，免牌照稅車輛可各別計算，但個別機構仍以同一行政區內三輛為限，財政部初步盤點，包括未確定案件、過去否准案件等，約有12個社福團體、共24輛車受惠。

牌照稅法第7條規定，專供已立案的社會福利團體和機構使用，並經各地社政機關證明者，每一團體和機構免牌照稅車輛以三輛為限。但財政部在2003年、2016年分別透過解釋令，針對這項租稅優惠加以限制，認定若各別機構隸屬於同一個法人，則同個法人僅限三輛，不能以各別機構計算。

然而近年出現個案，同屬財團法人天主教會台中教區的彰化縣私立聖家啟智中心、聖智啟智中心、台灣省私立慈愛教養院，各自擁有兩輛小客貨車、兩輛小客貨車與一輛小客車、兩輛小客車，合計共七輛，分別向彰化縣稅務局申請免徵牌照稅，卻遭否准，於是三社福機構提起訴願、行政訴訟皆遭駁，在2017年聲請釋憲。

司法院去年底宣告財政部2003年、2016年兩解釋令違憲，認為這項規定等於是限縮母法提供的租稅優惠，賦稅署在一個月內迅速做出回應，將所涉解釋令正式廢止，並自去年12月31日生效。

賦稅署副署長樓美鐘表示，過去被稽徵機關否准案件，若尚未確定者，可自原申請日起免徵；已確定者，則稽徵機關會主動輔導納稅人提出申請，若符合規定，就可自申請日起免徵牌照稅。

經過各地方稽徵機關盤點，合計約有12個社福機構因此受惠，受惠車輛共計24輛。

至於放寬規定是否會形成避稅空間？樓美鐘表示，牌照稅法明確規定，須是已立案的社福團體和機構使用，且須經過社政機關證明，不至於會因為放寬造成租稅漏洞。