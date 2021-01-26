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中小企業享減稅！受疫情影響者擴大書審 純益率打八折

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部賦稅署今（26）日公告「109度營利事業所得稅結算申報案件擴大書面審核實施要點」，針對適用擴大書審的營利事業，若去年受到新冠肺炎疫情影響，導致營業收入淨額較前一年減少達30%者，其純益率可打八折。

舉例而言，適用擴大書審的營利事業，若適用純益率為6%，且符合前述受疫情影響標準，則純益率打八折，也就是可以4.8%為純益率，來計算其課稅所得額。

為了簡化稽徵作業，全年營業收入低於3,000萬元、符合規定的營利事業，可選擇採用擴大書審制度申報營所稅，簡化繁雜的帳務處理程序及成本。財政部表示，擴大書審制度是為了降低中小企業稅務遵循成本，同時也考量國稅局稽徵人力有限。

適用擴大書審的營利事業，是以當年度營業收入，乘以該業別所適用的純益率，來計算其課稅所得額。

財政部每年年初會公告營所稅擴大書審實施要點，根據今日發布的最新要點，特別考量去年企業面臨疫情，若營利事業受到新冠肺炎疫情影響，109年度營業收入較前一年度減少達30%者，適用的擴大書審純益率，可打八折計算，對中小企業而言，可享受到減稅利益。

而若營業期間不滿一年，則可按照實際營業月份相當於全年的比例，來換算全年營收淨額，是否較前一年衰退三成。

疫情 財政部 減稅

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