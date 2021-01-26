落實居住正義 民眾黨呼籲加速推動租屋市場透明化

民眾黨今舉行記者會，呼籲落實居住正義，要求內政部、財政部應盡速掌握台灣租屋現況、稽查租賃所得逃漏稅，並提出房屋黑市解決方案，盡速推動台灣租屋市場透明化。

民眾黨立委蔡壁如、張其祿今邀請崔媽媽基金會執行長呂秉怡、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱，共同舉行「守護百萬租屋族權益 推動租房市場透明化」記者會。

民眾黨團指出，去年實價登錄2.0三讀通過，居住正義在房市透明化上已有初步進展，下個階段就是租屋市場的透明化。目前租屋市場對租屋族不友善，如政府宣稱申請租屋補貼不用經過房東同意，然而在實務上，房客要申請租屋補貼，須取得租屋建物資料，變相還是得經過房東同意。

而政府宣稱透過包租代管達到租屋市場透明化，8年推8萬戶，實際上截至去年僅成功媒合1.2萬戶，等同剩下3年任期要推動近7萬戶才能達標。

蔡壁如表示，根據內政部資料，2019年全台租屋家庭達102萬戶，但2019年財政部統計自然人房東申報租賃所得的房屋有32萬間，可初步推估約70萬戶龐大的租屋黑市。她認為，形成原因不外乎是房東多數不申報、逃漏稅，結果導致一般房客連租金抵稅都不能申報，弱勢者則是租金補貼「看得到、吃不到」。

蔡壁如批評，針對落實居住正義，財政部三番兩次迴避囤房稅議題；要處理租屋黑市時，財政部就推說租屋市場是內政部的業務範圍，但數字會說話，明顯有至少70萬戶房子沒有繳稅，呼籲財政部應指示國稅局立刻嚴查，也應該研擬分離課稅、房東大赦等配套方案鼓勵房東申報。

蔡壁如也提到，為了解決租屋黑市問題，也該有囤房稅制度搭配；民眾黨團提出「囤房重稅，出租減稅」的版本，如果多屋者不想被課高稅率的囤房稅，就會誠實申報出租的房屋，出租減稅，可以比照單一自住的稅率。如此一來，不僅可以收到房東的租賃所得稅，租屋市場也會更加透明，讓房客權益受到保障。

張其祿表示，政府對於租屋的統計相當不科學，像是目前內政部對於租屋人數的推估是採每10年一次的住宅統計，最近一年是2015年，統計約96萬戶，往後按照人口成長率去推估每年的數據，國家也以此做為政策評估。但他質疑，隨著房價飛升，2005年想買房代替租屋的人，會跟2015年的數字相同嗎？

張其祿說，台灣的房價所得比飆升，薪資卻沒有相對應的成長，使得許多年輕人的人生規劃已經完全放棄買房這件事。未來預期將有更多的青年家庭長期進入租屋市場，但目前政府並未積極管理台灣租屋市場，僅有被動式呼籲民眾守法。