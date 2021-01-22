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營業稅、土增稅貢獻佳 地方可領40.9億小紅包

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

去年度全年稅收受疫情衝擊，各地方政府原本可拿到的統籌分配稅款，也從9月起陸續遭到調減，不過財政部國庫署今（22）日指出，由於營業稅及土地增值稅實徵表現良好，因此中央將發放40.9億元小紅包，回補地方財政在去年度受到的損失，預計在本月底前完成撥付。

去年新冠肺炎疫情影響全台經濟，衝擊稅收的同時，也影響地方政府可拿到的中央統籌分配稅款額度。國庫署官員表示，依照往例而言，由中央撥付給地方的普通統籌分配稅款，會依據預算預估數，依每個月一期、分13期的模式，陸續發放給全台22個縣市政府，並在隔年年初發放第13期時，再依稅收實徵情形，調整撥付金額。

然而去年稅收短徵嚴重，官員表示，國庫署原本推估，普通統籌分配稅款恐怕將較原本通知各地方政府的預估數，短少約102.8億元左右，為避免一次性調整撥付，對地方財政衝擊過大，因此經徵詢多數地方政府同意後，從去年9月開始，每個月陸續調減撥付金額，讓地方政府及早配合撙節支用。

不過隨著去年度稅收統計完成，官員表示，雖然總稅收的實徵淨額確實減少，不過反映在普通統籌分配款上，實際短少數僅約62億元，不如去年中旬預估值那麼悲觀，再加上去年國庫也有利息收入，最後推算分配款將多出40.9億元，將於月底前依比例回補給各個地方政府。

官員表示，去年度影響統籌分配款的因素，主要來自四類稅收，統計截至去年12月底為止，所得稅實徵撥入數為982億元，約比預估數短少11.6%、貨物稅實徵撥入數為170億元，比預估數短少4.6%；另外，不過受到振興政策及房市熱絡影響，營業稅實徵撥入1,594億元，高於預估數4.1%、土增稅實徵43.5億元，高於預估數24.3%。

比較最後實徵、撥入金額來看，官員表示，去年度中央統籌分配稅款原編列2,856.2億元，但最後實際數只有2,789.7億元收入，是從2009年以來，首度大幅短少的年度，當年則是受到金融風暴影響所致。

地方政府 稅款

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