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政府握有台灣人在日、澳金融帳戶 財政部：不會大查稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
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財政部公布從日本、澳大利亞交換回來的金融帳戶資訊，日方提供我國居住者在日本金融機構開戶的筆數有5.2萬多筆，總計帳戶餘額235億元。澳大利亞提供給我國的有18.9萬多筆，總計帳戶餘額941億元。財政部官員保證：絕對不會大查稅。

財政部官員表示，開戶者除了自然人，還有企業。澳方提供的筆數多，其中75%是個人帳戶。「澳大利亞打工渡假盛行、台灣人移居澳大利亞者也不少，」因此台灣人在澳大利亞開戶筆數多。

這些資料是去年日本、澳大利亞首度提供給我方，相對的，我方也提供他們該國居住者在台的金融帳戶情況。官員說，去年我方與日本、澳大利亞首次執行金融帳戶資訊自動交換。

官員說，交換回來的資料不是交給國稅局，而且直接交給資料中心入檔。國稅局都沒有機會看。「絕對不會作為大查稅之用，國人可以放心。」目前全部只做風險篩選之用。財政部只知道總筆數和總帳戶餘額，沒見過任一個個案資料。

我方提供日方居住者金融帳戶2.9萬多筆，帳戶總餘額9,548億元。提供澳大利亞8,000多筆，帳戶餘額1,060億元。官員說，日商在台投資多，因而帳戶餘額很高。

今年交換資料對象將增加英國一個國家。

日本 財政部 國稅局

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