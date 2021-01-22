幸運兒在哪？9-10月發票千萬大獎還有五張未領

新一期統一發票即將在下周一開獎，然而去年9-10月期統一發票，卻還有好幾位幸運兒尚未兌領大獎，其中1,000萬特別獎的部分還有五張未領，開出中獎發票的店家全都位於六都；200萬特獎的部分，也同樣有五張尚未兌領，財政部提醒，該期發票兌獎期限只到今年3月5日止，提醒以上中獎人盡快兌領大獎。

去年9-10月期統一發票已在11月25日開獎，其中特別獎（1,000萬元）獎號為42024723，共有十張幸運中獎，但直至本周為止，仍有五張未兌領；特獎（200萬元）獎號則是64157858，共開出16張，一樣還有五張未兌領。

還沒兌領的千萬大獎，全都是在六都地區開出，其中二張在新北市，分別從麥當勞新店安康店、中和區連城里全聯開出；桃園市開出二張，一張由手搖杯店「成助茶」所開出，另一張由中壢的「海口蔬菜水果平價中心」所開出；另一位幸運兒則是在台南市安南區的統一超商消費中獎，至今仍未領走千萬大獎。

至於五張未領取的200萬元特獎，賦稅署表示，一張是由金石堂書店所開出，含運費共309元；一張於新北市板橋區仁愛里的美廉社開出，當時消費二項食品共計94元；一張在花蓮新城的家樂福所開出，飲品與食品合計共50元；另二張分別在台中市大甲區、北屯區的統一超商開出。

賦稅署表示， 去年9-10月期統一發票中獎號碼者，兌獎期限為去年12月6日起至今年3月5日止，提醒民眾盡快前往指定兌獎據點領獎；如果是使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領全部獎項，但領獎時印出電子發票證明聯，或消費時索取電子發票證明聯者，僅能透過該APP兌領五獎、六獎及雲端發票專屬五百元獎，其餘獎項仍應至指定兌獎據點領獎。