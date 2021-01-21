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日商投資台灣多 CRS交換情形露端倪

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部國際財政司今（21）日公布去年CRS交換情形，值得注意的是，我國提供的日本居住者資料，帳戶筆數雖少、金額卻龐大，官員分析，顯現出日商投資台灣較多，這也是當初日本率先與我國洽簽CRS資訊自動交換的主因。

我國去年與日本、澳洲首度執行CRS資訊自動交換，國財司今日表示，經統計，我國提供給日本2.9萬筆日方居住者帳戶資料，金額9,548億元；提供給澳洲8,258筆澳洲居住者帳戶資料，金額1,060億元。

而台灣自日本取得的我國居住者資料共5.3萬筆，金額僅235億元；自澳洲取的的我國居住者資料高達19萬筆，金額僅941億元。

整體而言，我國交換出去的外國居住者帳戶資訊，呈現筆數少、金額大；而日、澳交換回來的我國居住者資訊，則恰好相反。

國財司官員分析，由於去年首度進行CRS交換，不含個人低資產帳戶，相對而言，我國交出去的筆數較少，今年納入低資產帳戶申報後，預計筆數會再增加。

此外澳洲、日本每年都有許多台灣人前往打工度假、遊學，以澳洲交換回來的資料來看，就有75%以上是屬於個人帳戶，因此交換回來的帳戶資訊筆數多，金額卻不大。

財政部強調，依據所得稅協定、租稅協定稅務用途資訊交換作業辦法規定，我方前述金融帳戶資訊，需嚴格執行保密及資料保護，不得揭露予稅務用途以外的人員或機關，且依據國際實務，該等資訊是供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，不會直接用於課稅，民眾不必擔憂會被「大追稅」。

財政部表示，稅捐稽徵機關如依該資訊認定具逃漏稅風險案件，仍應於依法蒐集並查得事證，確認涉及逃漏稅情事後始得核課，維護納稅者權益。

財政部呼籲納稅人依法令規定申報納稅，如發現有短漏報相關稅目情事，應儘速向稽徵機關補申報及補繳稅款；如因從事跨境交易面臨雙重課稅，可依據我國已生效之33個避免所得稅雙重課稅協定規定，解決重複課稅問題。

日本 澳洲 財政部

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