國稅局：獨資組織盤讓店舖 要開發票給自己

受疫情影響，不少名為「行」「商號」等店舖盤讓，連同店內存貨和固定資產一併轉讓。台北國稅局指出，如果屬獨資組織營業人，轉讓時只變更負責人，營業稅稅籍沒有註銷，沿用原來的統一編號，轉讓存貨和固定資產應視為銷售貨物，要開發票繳營業稅。官員說：「就自己開給自己。」

台北國稅局舉例，獨資商號負責人吳老闆將店盤給林老闆，營業稅籍不變，統一編號不變，只是變更了營業稅籍的負責人。吳老闆與林老闆簽訂讓渡契約，約定讓與商號經營權，店中價值100萬元的存貨及固定資產一併移轉。

此時，移轉存貨和固定資產視為銷售貨物，應以商號名義開立銷售額為100萬元、稅額為5萬元之三聯式統一發票，交付與林老闆，統一發票買受人欄仍記載為原商號，並依法報繳營業稅，「也就是商號開張發票給自己。」

對林老闆來說，這是張進項發票，可申報扣抵銷項稅額。

台北國稅局引用法源，依加值型及非加值型營業稅法第3條第3項第2款及同法施行細則第19條規定，營業人解散或廢止營業時所餘存之貨物，應視為銷售貨物並按時價開立統一發票。獨資組織營業人對外雖仍以所經營之商號名義營業，實際上屬獨資出資人個人之事業，應以該獨資經營之自然人為權利義務主體。當獨資營業人之負責人變更，原負責人將存貨及固定資產轉讓與新負責人時，其權利義務已由原負責人移轉至新負責人，依上開規定，應按時價開立統一發票報繳營業稅。至受讓人取得該進項發票所支付之進項稅額，可申報扣抵銷項稅額。