營利事業轉賣預售屋漏開發票 國稅局要查

甲公司向建設公司買了一間預售屋，繳了1,700萬元後，想獲利了結，以2,100萬賣給李先生，後續工程款由李先生繼續繳。台北國稅局表示，甲公司必須開2,100萬元的發票給李先生，繳交100萬元營業稅。

台北國稅局表示，公司轉賣預售屋被財政部列為查稅重點。類似案件一經查到，不僅要補繳營業稅，還要移送裁罰。

台北國稅局指出，有碰過沒開發票的案子，公司以為這只是轉手，不是賣公司的貨物，不必開發票。國稅局提醒公司注意財政部在81年9月2日發布的台財稅第810824931號函，以免誤觸地雷。

官員把情境說得更清楚。甲公司109年4月向建設公司簽訂預售屋買賣契約，雙方約定房地銷售價格為4,000萬元。隨著工程進度，甲公司繳付了1,700萬元房地款，建設公司收到款項後，逐次逐筆開發票給甲公司。

房價漲了，甲公司想獲利了結，於109年8月將購屋權利義務讓與李先生，雙方約定讓與權利價格為2,100萬元，後續工程款由李先生繼續繳納。

台北國稅局表示，依前述解釋令，營利事業向建設公司購買預售屋，在尚未繳清價款亦未取得產權前，將購買預售屋的權利義務讓與他人承受，是銷售勞務（權利），應依「讓與價格」開立統一發票交付買受人。

甲公司應該開出2,100萬元的發票給李先生。官員說，這2,100萬元是含稅價格。（2100萬元÷1.05）×5%＝100萬元，這100萬元就是甲公司要繳的營業稅。

甲公司先前已自建設公司取得1,700萬元的進項發票，有約80.95萬元的進項稅額可以抵，實繳的營業稅不到20萬元。

至於後續的2,300萬元工程款，則當李先生逐筆繳款時，建設公司會開發票給李先生。台北國稅局指出，建設公司開出發票是建設公司的事，不因建設公司開了，甲公司就不用開。