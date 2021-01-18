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配合春節假期 1月營業稅申報期限展延至2月17日

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

配合農曆春節假期，財政部今（18）日表示，按月申報營業稅的營業人，申報今年1月份銷售額、應納或溢付營業稅額的期限，展延至同年2月17日。

財政部表示，按月申報營業稅的營業人，依營業稅法規定，申報今年1月份銷售額、應納或溢付營業稅額的截止日為2月15日；不過今年2月10日至16日適逢農曆春節連續假期，依行政程序法規定，不論營業人採人工申報、電磁紀錄媒體申報或網際網路申報方式，其申報期限一律展延至同年月17日。

此外考量此次農曆春節期間較長，財政部表示，營業稅網際網路申報繳稅系統順延至2月19日24時，同時為方便營業人申報，該系統於新春期間仍照常提供服務，營業人可上傳申報資料，亦可線上繳納營業稅款，歡迎多加利用。

財政部提醒，營業人若如未於2月17日前申報並繳納營業稅額者，將視為逾期申報及繳納案件，依營業稅法第49條及第50條規定，自同年月20日起將按應納稅額加徵滯報金或怠報金，並按滯納稅額加徵滯納金或利息，籲請營業人注意於申報時限內完成申報繳納事宜。

營業稅 財政部 春節

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