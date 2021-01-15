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公司車換新帳面價值怎麼列？國稅局教你算

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

公司車子汰舊換新，車價180萬元，退貨物稅5萬元，新車帳面價值應列多少？台北國稅局指出，應該用180萬元減去5萬元，列175萬元。官員說，以前會把貨物稅退稅當成收入，現在不是，財政部已發布新的解釋令，應視為購買貨物成本或費用的減少。

台北國稅局表示，依據財政部109年7月9日台財稅字第10904597360號令規定，營利事業購買符合貨物稅條例第11條之1、第12條之5或第12條之6規定之貨物，依前開規定申請退還減徵之貨物稅稅額，應列為該固定資產成本或當年度費用之減項。若於購買次年度始申請退還減徵之貨物稅稅額，該退稅款應於申請時列為該資產未折減餘額之減項，依所得稅法第52條規定計算折舊；該貨物原以費用列帳者，則該退稅款列為申請年度之其他收入。

台北國稅局舉例說明，甲公司於109年9月1日報廢舊車並購置一輛新小客車，取得成本為180萬元，耐用年數五年，預估殘值30萬元，109年9月1日申請退貨物稅5萬元，該公司於辦理109年度營所稅結算申報時，新車帳面價值應列175萬元（成本180萬元-減徵貨物稅稅額5萬元），然後以帳面價值扣除預估殘值30萬元後之金額，按耐用年數五年計提折舊。一年折舊提29萬元〔（175萬帳面價值-30萬元殘值）÷5年〕。

如果甲公司於110年3月1日才申請退貨物稅，則自該日起應依新車未折減餘額160萬元（成本180萬元-109年9月1日至110年2月28日已提列之半年折舊15萬元-貨物稅退稅5萬元）並扣除預估殘值30萬元後之金額，按剩餘耐用年數4.5年計提折舊。

貨物稅 減徵 新車

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