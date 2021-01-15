快訊

德國老媽要退休：「後梅克爾時代」的三男選擇題？

疫情下為澳網還在飛！盧彥勳PO登機照嘆：可能是最後一年了

查炒房 中區國稅局點名台中北屯、西屯

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

中區國稅局昨（14）日在財政部召開記者會，提醒納稅人去年出售預售屋、紅單，要核實申報財產交易所得。局長吳蓮英說：「交易熱絡地區都有蒐集資料。」什麼是熱絡地區？官員說，像北屯區、西屯區。

怎麼蒐集資料？中區國稅局官員說，首先向市政府取得建照核發資料，知道那個建商在那裹有建案，再逐個收集資料，「社群、房仲⋯⋯」都可以找到資訊。

所以，中區國稅局官員提醒，去年有出售預售屋者、有賣紅單者，今年申報109年個人綜合所得稅時，要併入綜合所得報稅。這屬於「權利交易」，是財產交易所得的一種。

中區國稅局特別說明，買賣預售屋不是「不動產所有權」之移轉，不適用土地交易所得免納所得稅的算法，而是應以預售屋（含土地部分）交易時的全部成交價額，減除原始取得成本及相關必要費用後之餘額，計算財產交易損益。

中區國稅局舉例，張君於108年以1,000萬元向建設公司購買一戶預售屋，於109年間該預售屋完工前，以1,100萬元將該預售屋出售予陳君，並支付相關費用10萬元，經計算張君出售預售屋交易所得為90萬元（1,100萬-1,000萬-10萬）。

預售屋 國稅局 所得稅

延伸閱讀

天價鐵板燒？店家誤開10萬元發票急尋客「招待你1餐」

買發票做假帳逃稅 要扛刑責

1月20日9點起 台中西屯丶北屯停水23小時

修房地產稅法阻炒房

相關新聞

台商前進美國 留意三稅務重點

有鑑於美國新政府即將交接，勤業眾信聯合會計師事務所昨（14）日舉辦稅務論壇，提醒台商前進美國，要留意拜登稅改主張、州政府...

買發票做假帳逃稅 要扛刑責

財政部中區國稅局昨（14）日表示，近期配合檢調，破獲二起商業刑案，涉案者包括地方型醫療院所及事業廢棄物清理單位，皆透過上...

歲末賣地把握土增稅申報期

歲末年初出售土地，要留意申報土增稅的規定，台中市政府地方稅務局表示，今年1月底適逢周末假期，若地主認為去年公告土地現值較...

長照、身障扣除額 可同時列報節稅

長照特別扣除額去年報稅時上路，許多人還不瞭解相關規定，高雄國稅局表示，長照扣除額與身心障礙扣除額有部分要件相通，民眾家庭...

財長欲檢討房地合一稅 賴正鎰：應適時退場

財政部長蘇建榮日前在立法院表示，將優先檢討房地合一稅，以減少短期交易炒作，最快下會期提出修法。對此，全國商總主席、鄉林集...

稅稅唸學堂／賣預售屋賺450萬未申報 被檢舉漏報補稅罰款270萬

沈先生108年賣出一間預售屋，大賺450萬元，109年6月申報個人綜合所得稅時，並沒有申報這筆財產交易所得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。