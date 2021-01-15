查炒房 中區國稅局點名台中北屯、西屯

中區國稅局昨（14）日在財政部召開記者會，提醒納稅人去年出售預售屋、紅單，要核實申報財產交易所得。局長吳蓮英說：「交易熱絡地區都有蒐集資料。」什麼是熱絡地區？官員說，像北屯區、西屯區。

怎麼蒐集資料？中區國稅局官員說，首先向市政府取得建照核發資料，知道那個建商在那裹有建案，再逐個收集資料，「社群、房仲⋯⋯」都可以找到資訊。

所以，中區國稅局官員提醒，去年有出售預售屋者、有賣紅單者，今年申報109年個人綜合所得稅時，要併入綜合所得報稅。這屬於「權利交易」，是財產交易所得的一種。

中區國稅局特別說明，買賣預售屋不是「不動產所有權」之移轉，不適用土地交易所得免納所得稅的算法，而是應以預售屋（含土地部分）交易時的全部成交價額，減除原始取得成本及相關必要費用後之餘額，計算財產交易損益。

中區國稅局舉例，張君於108年以1,000萬元向建設公司購買一戶預售屋，於109年間該預售屋完工前，以1,100萬元將該預售屋出售予陳君，並支付相關費用10萬元，經計算張君出售預售屋交易所得為90萬元（1,100萬-1,000萬-10萬）。