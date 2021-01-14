財長欲檢討房地合一稅 賴正鎰：應適時退場

財政部長蘇建榮日前在立法院表示，將優先檢討房地合一稅，以減少短期交易炒作，最快下會期提出修法。對此，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（14）日指出，房地合一稅2016年實施以來，除了逼退投機客，更不利招商引資，目前階段性任務已完成，應該適時退場。

房地合一稅2016年上路後，採實價課稅，交易獲利繳稅，持有未滿一年出售獲利，稅率45％；持有一年以上、未滿二年者，稅率35％；持有二至十年，稅率20％；持有超過十年，稅率15％。財政部如今又打算修訂房地合一稅制，將45%稅率的閉鎖期從2年拉長為5年，稅率才降至20％。

賴正鎰直言，政府若再這樣搞下去，絕對不利房市發展，連帶景氣復甦及百業也受拖累。該政策5年來已將投資客嚇跑，剩下的都是置產與剛性需求的買房族，房地產低迷多年，好不容易在去年開始漸漸復甦，去年房地合一稅收才增加到144億元，5年來累計稅收達296億元，稅收都已經超出預期目標。

此外，賴正鎰指出，政府近年來不斷提高公告現值、增加房屋稅及土地增值稅，已經逐步達到實價課稅的目的，所以若又繼續實施房地合一的話，那就是一條牛剝多層皮。不僅如此，政府想爭取更多外資到台灣投資，但若外資置房產還要課徵30％的房地交易稅，將有損國際互惠原則，只會降低其來台投資意願，盼行政院與財政部三思。

至於目前房價上漲，賴正鎰強調，這波上漲實因建材成本與原物料上漲，缺工造成工資成本拉高，獲利最大的應該是地主，因為地主哄抬地價才造成房價上揚，但政府對建商購地貸款從80%下修到55%，預期土地熱度將會下降，建商利潤降低，每年只剩3-5%，所以預計推案速度也會受阻，盼政府不要搞錯方向。

他建議政府應有健全房市的全盤策略，以免接連打房而澆息才剛要回溫的房市，重挫房產業上下游的營造、水電、設計與裝潢、家電與家具業、水泥鋼筋等相關產業的350萬人的就業工作，這樣只會導致今年實體經濟出現泡沫，甚至出現通膨，政府不得不慎重。