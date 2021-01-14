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美企業透明法來了 台商當心
美國《企業透明法》將於今年上路，安侯法律執行顧問翁士傑指出，已經或未來打算投資美國公司的台商，都必須揭露實質受益人身分，否則將面臨行政、刑事雙重罰則。
翁士傑表示，最近美國國會正式通過企業透明法，將針對過去不受反洗錢或反資恐法規約束的美國公司，建立新的所有權申報規範，美國財政部被要求於今年12月31日前實施新法，預期相關配套很快就會出爐，不會等到年底才上路。
將會受到影響的對象，翁士傑指出，包括目前已經依據美國各州法律成立的股份有限公司、有限責任公司，及獲准於美國營運的外國公司，以及未來要註冊美國公司的申請人，都要申報公司背後的「實質受益人」，也就是控股達25%以上、實質控制公司或實質接受經濟利益的自然人。
翁士傑指出，美國財政部將有權使用資料庫進行追稅，但是持股的定義之外，實質控制、實質經濟利益等字眼，目前還太模糊，要等美國財政部進一步解釋。
對於台商而言，翁士傑表示，如果現在就已經持股美國子公司，或透過多層控股持有美國子公司，或是未來打算在美國設立公司，都可能會受到新法規範。法令要求既存公司應在法案生效二年內完成申報，新設公司則要在成立註冊時完成申報，未來如果受益人資訊有變，也必須於一年內更新申報。
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