職工自提儲金 不列收入

企業職福會為了適用免稅標準，特定支出須占收入一定比例，台北國稅局表示，其實在計算收入時，包括從職工自提儲金、企業資本提撥福利金等，這二類款項來源可不視為職福會收入，排除計算後，更容易符合免稅標準。

官員表示，營利事業依《職工福利金條例》成立的職福會，屬於《所得稅法》第11條當中所規定的機關、團體，雖然要申報營所稅，但是可以適用《教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準》，其用於與其創設目的有關活動的支出，不低於各項收入的60%，即可免納營所稅。

由於特定支出占收入比例是適用免稅的主要判準，因此「支出」及「收入」的定義就很重要，官員表示，許多職福會常搞錯「收入」的定義，其實包括從職工薪津內扣撥的福利金（自提儲金），以及企業在創立職福會或增資時，從資本提撥給職福會的福利金，這二類款項，在稅法上都視為福利基金增加，不視為職福會當年度的收入。

官員表示，既然不是收入，在計算免稅標準時，就不用納入分母，只要把其他企業提撥的營業收入、職福會本身的基金孳息等列為收入即可。

以實際案例來說明，某工廠職福會於先前年度申報300萬元福利金收入、當年度符合創設目的的支出共90萬元，乍看之下，可能會覺得這個職福會用於福利的支出僅30%（90萬元÷300萬元），未達60%免稅標準。

官員指出，該職福會的300萬元福利金中，有100萬元是業者按資本提撥的福利金、60萬元是從職工薪津內扣撥的福利金，職福會當年的收入，其實只有140萬元。