職福會發現金 善用免稅規定

出於防疫考量，近期不少企業停辦尾牙、員工旅遊等活動，改發現金補助員工，是否會產生額外的稅務負擔呢？北區國稅局表示，無論現金補助是否超限，只要職福會用在員工身上的總支出，不低於總收入的六成，仍然可以適用免稅規定。

隨著尾牙旺季到來，官員表示，最近接到不少職福會詢問，他們因應新冠肺炎疫情，取消原本計畫中的員工旅遊、聚會等活動，但為激勵員工士氣，還是發放現金補助，導致現金補助部分超出動支比例，會不會影響免稅適用呢？

官員表示，上述問題中提到的現金補助動支比例，其實是來自財政部早年發布的函釋，規範職福會以三節獎金等模式，將職工福利金發放給全體員工，相關獎金與各類職福會提供的現金補助合計，最高可認列40%為職福會的費用，也就是說，現金補助超過40%者，列費用部分會被剔除。

費用被剔除，就代表可能會被課稅？官員表示，這其實不一定，因為企業職福會還能主張《教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準》，只要符合創設目的的支出，高於各項收入比率的60%，還是可以免稅。

官員表示，根據財政部見解，職福會支付員工的現金補助款，就算超過早年訂的標準，如果確實為改善職工福利，且符合創設目的者，還是可以納入免稅標準計算。所以含現金補助在內，符合創設目的的支出比例達收入60%以上時，還是可以免納所得稅。

用實際案例說明，官員說，假設一間企業職福會的年度收入為300萬元、全年發放的現金補助達180萬元，在這種情況中，雖然現金補助超標部分不能列為費用，不過在報稅時，職福會還是能主張，他們用於補助員工的180萬元支出，占收入比例剛好符合60%的免稅標準。