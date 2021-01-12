近七年首見 去年稅收短徵405億元

高雄市金小姐（化名）106年賣掉前鎮區一間大樓公寓，原申報房屋財產交易所得24萬多元，被高雄國稅局調升114萬多元，補稅15萬元。金小姐和大多數納稅人一樣，依財政部頒布「106年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，按房屋評定現值一定比率設算房屋交易所得。高雄國稅局找到實際的售價和買進價，核實計算。

2021-01-12 10:22