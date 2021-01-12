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近七年首見 去年稅收短徵405億元
財政部今（12）日公布去年(2020)稅收，2020年稅收實徵淨額2兆3,804億元，較上年減少901億元，年減3.6%。財政部指出，2020年稅收實徵淨額占全年預算數98.3%，全年稅收短徵405億元，這也是近七年來稅收首度短徵。
財政部表示，稅收未達預算目標的稅目包括貨物稅、贈與稅、營所稅，短少金額分別為88億元、22億元、1,649億元。
稅收表現較為亮眼的則為證交稅，財政部表示，去年12月及全年上市櫃股票平均每日成交值為3,213億元、2,357億元（上年同期為1,526億元、1,408億元)，致去年12月證交稅實徵淨額195億元，較上年同月增加105億元（+116.7%），去年實徵淨額1,502億元，較上年增加 590 億元（+64.7%）。
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