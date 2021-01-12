國稅局：以自己的房子獨資開診所 不能報租金費用

高雄市小港區陳醫師以自己的房子開診所，可以報租金費用嗎？高雄國稅局指出，陳醫師不能報租金費用，相對的，也不必報租金收入。

高雄國稅局表示，依執行業務所得查核辦法第19條第6款規定，執行業務者以本人所有之房屋供其本人為執行業務使用者，不得列支租金支出。

但二人以上聯合執業的聯合事務所，租用其中一執行業務者之自有房屋者，情況又不一樣。高雄國稅局官員說，如果陳醫師是和另一位黃醫師合開診所，由陳醫師提供自有房屋開設，陳醫師要設算租金收入，以部頒標準設算50%的租金收入。

官員說，財政部對執行業務者訂有費用率標準，診所一般會按費用率標準申報所得。

所以，陳醫師的租金收入也按部頒的「當地一般租金標準」設算租金收入，因為陳醫師也是合夥人，所以設算出來的租金只需按一半申報。