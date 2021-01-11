強化保稅倉庫管理 關務署修法三面向精進

財政部關務署今（11）日修正「保稅倉庫設立及管理辦法」，強化保稅倉庫管理，共三大面向，第一是簡化行政作業；第二是新增保稅倉庫業者退場機制；第三則是強化國際航線飛機用品保稅倉庫管理，須建立電子化帳務系統。

對於辦法修正是否屬國安局私菸案檢討的一環，關務署官員表示，針對私菸案，海關已建立相關預警機制，而此次修正保稅倉庫相關辦法，主要是再進一步精進管理，分為三面向。

首先在簡化行政作業程序方面，官員表示，為簡政便民，關務署修正保稅倉庫實收資本額增加時，僅須以書面向監管海關報備，可免單獨申請換照，等到有其他變更事項或須辦理換照時，再併案辦理即可。

其次，則是新增保稅倉庫業者入場及退場機制。入場機制方面，是規定業者申請設立登記保稅倉庫時，應填寫「自行審查表」，自己的條件自己先確認，是否都符合相關規定。

退場機制方面，則是增訂保稅倉庫已停業兩年，經海關通知一個月內仍未復業、進儲貨物或提出合理說明者，海關可公告廢止。官員表示，增加這項規定是希望業者自行留意保稅倉庫使用情形，若長時間不使用，是否有存續必要，若仍要存續，也應提出說明。

最後則是強化專攻航行國際航線飛機用品的保稅倉庫管理，針對放行貨物倉間，應建置電子化帳務系統，以利海關遠端稽核，並給予六個月緩衝期。

官員表示，在修正辦法正式公告實施前，就已經請各關積極輔導相關業者，多數業者本就已建置電子化帳務系統，對他們而言只須開放權限供海關遠端稽核即可，法遵成本不高，業者都能配合辦理。

關務署表示，此次修正兼顧簡政便民及海關監管需要，呼籲業者務必遵循守法義務，共同提升保稅經濟發展。