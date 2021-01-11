未上市股票最終沒成交 國稅局：已繳證交稅不能退

吳先生原本打算購買陳先生名下未上市股票，吳先生都已經繳了6,000元證券交易稅了，後來因資金周轉困難，買賣沒成，沒有過戶，吳先生能申請退回6,000元證交稅嗎？南區國稅局答覆，不退。因為財政部63年的解釋函令說了，視同完成交易，不退稅。

證交稅由賣方負擔，由買方代徵，自給付的價款中扣下來，交給國庫。而依規定，必須先繳證交稅才能過戶。吳先生就先繳了證交稅，孰知後來竟出現周轉問題，這筆未上市股票沒成交。

吳先生就問南區國稅局，既然未成交，可否退回先前代徵繳納的證交稅。國稅局表示，依財政部63台財稅第36393號函釋，經代徵人依證券交易稅條例第3條規定代徵證券交易稅並向國庫繳納者，未便退還其已繳納之稅款。

也就是說，受讓證券人如已依「證券交易稅一般代徵稅額繳款書」格式填具交易股數、單價、成交總價額及計算稅額，代徵並繳納稅款，其交易行為已經完成，不能再以受讓證券人未支付股款、未辦理股票過戶等事由申請更正退稅。

吳先生後來幫陳先生找到新買家林小姐，吳先生又問：能否將代徵人直接由吳先生改為林小姐？南區國稅局表示，不能更改代徵人，國稅局將之視為兩筆不同的交易，林小姐必須以代徵人身分繳交6,000元證交稅。