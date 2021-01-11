依資金專法匯回投資 1月底前應向工業局報備執行情況

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，依據「境外資金匯回管理運用及課稅條例」規定，匯回境外資金並經核准從事投資者，在取得投資計畫完成證明之前的投資期間，應於每年1月底前向工業局報備投資計畫執行情形，應儘早準備。

依據經濟部工業局公布統計，自108年8月15日至109年12月14日止，境外資金回台實質投資申請案共核准252件，核准之投資金額約新台幣703.52億元。

林巨峯進一步說明關於備查項目內容：一、直接投資：包含目前投資計畫進度說明、境外資金動支情形、實際投資項目（建築物、軟硬體設備技術、相關支出等）、投資金額與來源（境外資金或自有資金）。

二、間接投資：包含創業投資事業或私募股權基金基本資料、投資未上市（櫃）重要政策領域產業事業清單、投資國內上市（櫃）公司股票情形，以及境外投資情形。另外，被投資事業就該境外資金運用情形也要列出用途，如購買建築物、設備、研發等。

林巨峯提醒，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」將於今（110）年8月14日落日，欲適用境外資金回台從事實質投資並享優惠稅率者，要把握最後半年多的申請期間，期間計算是以向國稅局提出申請日期為準。