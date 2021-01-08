不畏疫情出口連六紅 全年創歷年新高

財政部今（8）日公布2020年12月海關進出口貿易統計，12月出口330億美元，年增12%創單月新高，達成連六紅；統計去年全年表現，全年出口規模達3,452.8 億美元，創下歷年新高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，觀察去年全年表現，出口規模較去年同期成長4.9%，不過同時也要留意新台幣升值的影響，如果按新台幣計算年增率，年增率僅0.2%。

就產品別而言，蔡美娜表示，近期由於新興科技應用及遠距商機持續熱絡，加上傳產貨類普遍受惠於需求回溫、國際原物料行情上揚，讓出貨狀況自谷底回升，12月總出口較上年同月增 35.3億美元，年增12%，電子零組件、資通與視聽產品、塑橡膠及其製品、光學器材等主要貨品出口皆上揚，僅礦產品部分出口衰退。

從全年表現來看，蔡美娜表示，去年全年出口較上年成長161.2億美元，年增4.9%，最主要的成長來自電子零組件出口230.8億美元，年增20.5%；且其中積體電路就成長221.5億美元，年增22.1%。

蔡美娜表示，去年總進口值為2,864.9 億美元，也較上年增 0.3%；合計去年全年共出超587.9億美元，較上年增 152.8 億美元，也刷新歷年紀錄。