尾牙摸彩、年節送禮 不能抵稅

年終將至，又是企業尾牙、年節贈禮的旺季，台北國稅局表示，不論是尾牙抽獎或公關贈禮，都要留意存貨轉贈禮應開發票、禮品不得申報進項扣抵等，營業稅申報時的相關規定。

官員表示，最近接連逢跨年、尾牙、春節等宴飲或贈禮旺季，很多公司、行號都在這段時間內，透過贈送禮品、舉辦餐會、抽獎或旅遊活動等方式，一方面慰勞員工，另一方面也招待客戶打好公關，期間可要留心營業稅相關規定。

根據《加值型及非加值型營業稅法》第19條規定，官員指出，其實包括尾牙摸彩、年節贈禮等，這些基於交際應酬用途，或是為了酬勞員工個人等用途，而購置的貨物及勞務，相關進項依規定皆不得申報扣抵銷項稅額。

官員表示，近期內包括耶誕、跨年或尾牙餐會，或是帶著員工進行一趟小而美的國內旅遊，其禮品、獎品或活動費用，都不能於申報營業稅時扣抵銷項稅額，如果違反相關規定，國稅局查獲不僅會追繳稅款，還會按所漏稅額處以五倍以下的罰鍰。

官員說，不只要注意採購禮品時的進項申報規定，官員指出，無償贈禮酬謝員工時，依營業稅法第3條規定，視為銷售貨物的行為，也同樣有開發票的義務，無論禮品是自家產製的存貨，或是向外採購的，理論上有義務依時價開立統一發票給自身。

官員表示，這裡面牽扯到的規定，主要在於營業人原本在產製商品時，可能會以進貨相關科目列帳，進項憑證更可能早已扣抵稅額了，因此，若將自家產製商品轉供禮品酬勞員工，就要用自開發票的形式，補繳一筆營業稅。

不過針對特別去採購的年節禮品，官員說，若是本來就要用於饋贈，且沒有打算申報進項扣抵的話，便沒有違反稅法的疑慮，贈出時可以免視為銷售貨物、也不必開發票。