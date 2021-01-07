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主計總處：107年度綜所稅 一成六申報戶負擔九成三稅額

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
綜合所得稅申報，台北國稅局湧現報稅人潮。記者杜建重／攝影
綜合所得稅申報，台北國稅局湧現報稅人潮。記者杜建重／攝影

主計總處引用財政部初步統計指出，107年度個人綜合所得稅其實是少數人繳的，一成六的申報戶負擔九成三稅額。

20/80法則在綜所稅上也說得通，20/80法則是指20%的人擁有80%的財富，而在綜所稅負擔上，更甚於20/80法則。

台灣的綜合所得稅重不重？主計總處引用財政部初步統計指出，有效稅率只有4.2%。107年度綜所稅申報，所得總額是6.2兆元，總計稅負是2,587億元，有效稅率只4.2%。

絕大多數人覺得稅負尚可承擔，107年度綜所稅申報戶共630萬，近八成四申報戶（527萬戶）適用零稅率或 5％最低一級的稅率， 繳稅188億元，僅占繳稅總額 7.2％。平均每戶繳稅約3,500元。

但少數人會覺得稅很重，一成六的申報戶負擔九成三稅額，約102.7萬戶繳稅2,399億元，平均一戶繳稅23萬多元。其中適用40％稅率者繳稅1,136億元，占總稅負的43.9％。適用40%最高一級稅率不到申報戶的1%，僅0.7%、4.1萬戶，平均每戶繳稅277萬多元。

所得淨額在千萬元以上者計有6000戶，占比只0.1%，這6,000申報戶繳了568億元的綜所稅，占總稅負21.9%。平均每戶繳稅946萬元。

綜所稅 所得稅

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