參與勞退自提享節稅好康 71萬人有感

目前逾71萬參與勞退新制自提勞工，將享有節稅好處。個人自願提繳退休金，依照《勞工退休金條例》第14條規定，其個人自願提繳退休金的金額，得在當年度綜合所得總額中全數扣除，亦即自提部分可免課稅。

每年1月正值事業單位申報員工年度綜合所得扣繳憑單期間，勞保局提醒事業單位填報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，應將勞工自願提繳退休金金額正確填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，並將給付總額欄位扣除自願提繳金額。

勞保局勞工退休金組長楊佳惠舉例，假設一名勞工2020年每月工資總額為新台幣5萬元（提繳工資級距為50,600元），年終獎金二個月，則109年度薪資所得為70萬元（5萬元×14個月）。該名勞工每月自願提繳6%退休金，則109年度扣繳憑單「依勞退條例自願提繳之金額」欄位應填報36,432元（50,600元×6%×12個月），給付總額欄位應填報66萬3,568元（70萬元－36,432元）。

楊佳惠提醒勞工，若有個人自願提繳退休金，記得報稅時，再次確認自願提繳金額是否已自當年度個人所得總額中全額扣除，如未扣除或金額有誤者，請洽事業單位儘速向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正。