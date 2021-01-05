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財政部：遺囑信託的不動產 也能申請自用住宅稅率

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
財政部新發布解釋令，遺囑信託下的不動產，所有權可以視同由繼承人所有，可申請適用地價稅和房屋稅的自用住宅稅率。圖為報稅示意圖。報系資料照片
財政部新發布解釋令，遺囑信託下的不動產，所有權可以視同由繼承人所有，可申請適用地價稅和房屋稅的自用住宅稅率。圖為報稅示意圖。報系資料照片

財政部新發布解釋令，遺囑信託下的不動產，所有權可以視同由繼承人所有，可申請適用地價稅和房屋稅自用住宅稅率。

官員指出，以往只有自益信託才能適用，因為自益信託的委託人和受益人相同。遺囑信託的委託人已死亡，委託人和受益人不會是同一人，因此，以往申請都會被駁回。

財政部新發布解釋令，體諒託孤案件，只要遺囑信託生效時及信託關係存續中，受益人為委託人之繼承人且為其配偶或子女，該房屋供受益人本人、配偶或直系親屬居住使用且不違背該信託目的，信託關係消滅後，信託財產之歸屬權利人為受益人者，該受益人視同房地所有權人。

於信託關係存續中，如該土地其他要件符合土地稅法第9條及第17條規定，准按自用住宅用地稅率課徵地價稅；如該地上房屋其他要件符合房屋稅條例第5條第1項第1款及「住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準」第2條規定，准按住家用房屋供自住使用稅率課徵房屋稅。

房屋稅 財政部 自用住宅

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