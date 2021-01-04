108年度綜所稅補稅單已寄發 北台灣計7.8萬件

財政部北區國稅局表示，108年度綜合所得稅結算申報經核定補稅案件，今（4）日前寄發核定通知書及稅額繳款書，繳納期間為110年1月16日至1月25日。

北區國稅局所轄基隆市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣（市）、花蓮縣、金門縣、連江縣等地區，本次補稅案件共約7.8萬餘件，補稅金額達11.4億餘元。各國稅局中，以北區國稅局轄區最大，亦即北台灣除台北市之外，補稅單全數今天前寄出。

107年度的綜所稅補稅件數是6.9萬多件，補稅金額是10.6億多元，相較之下，北區國稅局今年的開單件數和金額比去年多。

「應該陸續已有納稅人收到補稅通知了，因為今天寄出的是最後一批，多數在年前就寄出了。」北區國稅局徵收科官員說，有些納稅人並未住在戶籍地，如果當初報稅勾選地址是寄到戶籍地，可能要提醒家人注意。否則錯失繳款期限，還要多負擔滯納金。

納稅義務人收到核定通知書及繳款書後，如對於核定或補稅內容有疑問者，可逕向戶籍所在地國稅局所屬之分局、稽徵所或服務處查詢。官員說：「稅單上面都有承辦稅務員的電話，直接向稅務員詢問最快。」

官員提醒，3萬元以內的稅款都可以到便利商店繳款，不必跑銀行。

官員說，各國稅局的作業幾近同步，其他各國稅局應該也是近期寄發補稅通知。