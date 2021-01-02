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剛三讀的遺贈稅法 2021年尚不適用

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
財政部賦稅署官員指出，遺贈稅修正條文於110年不適用，會等到民國112年元旦和民法一同啟用。報系資料照片
財政部賦稅署官員指出，遺贈稅修正條文於110年不適用，會等到民國112年元旦和民法一同啟用。報系資料照片

配合民法成年年齡由20歲調降為18歲，立法院會29日三讀「遺產及贈與稅法第17條修正案」，財政部賦稅署官員指出，遺贈稅修正條文於110年不適用，會等到民國112年元旦和民法一同啟用。

財政部於109年12月2日公告了110年發生之繼承或贈與案件適用遺產及贈與稅法規定之免稅額、課稅級距金額、不計入遺產總額及各項扣除額之金額。這項公告會不會受剛三讀的遺贈稅法修正案影響？官員說：「不會。」

上述公告與新版遺贈稅法有關的部分在二處，都是在扣除額項上，一是直系血親卑親屬扣除額，一是受被繼承人扶養之兄弟姊妹扣除額。

直系血親卑親屬扣除額規定：每人50萬元。其有未滿20歲者，並得按其年齡距屆滿20歲之年數，每年加扣50萬元。

 受被繼承人扶養之兄弟姊妹扣除額規定：兄弟姊妹中有未滿20歲者，並得按其年齡距屆滿20歲之年數，每年加扣50萬元。

官員說，遺贈稅法三讀的條文將上述規定中的「20歲」改為「18歲」。不過，不是馬上實施，實施時間和民法同步，是自112年元旦起實施。110、111年的遺產稅案件仍適用「20歲」規定。

遺產稅 遺贈稅 贈與稅

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