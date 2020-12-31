企業付公會參訓費 免扣繳

企業派員參與同業公會舉辦的教育訓練課程，可留意是否有拿到同業公會所提供的發票，中區國稅局表示，如果同業公會有提供發票作為憑證，企業在給付參訓費時，不僅免扣繳稅，也不用辦理扣繳申報。

官員表示，員工利用業餘時間，自行參加進修課程，給付方為個人時，通常不會有扣繳的煩惱，但如果是企業派員到同業公會舉辦的課程進修，給付方為營利事業，就要注意扣繳相關的規定。

在稽徵實務上常常發現，不少企業給付同業公會費用之後，會主動扣繳部分稅款應繳款，官員表示，但實際上這筆參訓費對機關、團體而言，屬於「其他所得」，依法可以不必扣繳所得，給付方只要列單向國稅局申報、填發免扣繳憑單就可以。

官員表示，還有一種例外情形，在於部分較具規模的機關、團體，本身可能會辦理營業登記，會主動開立統一發票給參訓者，這筆費用的性質就會是營利所得，其實不在應扣繳範圍，企業給付費用時，也就不必就該教育訓練費用列單申報、也不必填發免扣繳憑單。

除了參訓費用之外，許多企業也會向同業公會繳交會費，官員表示，在財政部過去的函釋中，同業公會會費的性質也近似於營業收入，因此同樣不必進行扣繳及申報。