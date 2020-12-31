打炒房 兩項修正法案三讀

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

立法院院會昨（30）日三讀通過兩項打炒房相關修法。包括「實價登錄2.0」的成交案件資訊完整揭露、預售屋納管、紅單交易納管並禁止轉售等；《所得基本稅額條例》則恢復個人未上市櫃股票交易所得計入個人基本所得額課稅，以遏止炒房漏洞。

經三讀通過的《所得基本稅額條例》修法，則規定自2021年元旦起，恢復個人未上市櫃股票交易所得計入個人基本所得額課稅，以遏阻個人藉交易未上市櫃公司股權轉移，達成實質轉移房地產所有權，規避「房地合一稅」。為免影響新創，新法排除一定條件、未滿五年的高風險新創事業。

財政部長蘇建榮日前曾於立法院報告時指出，藉此修法，可落實高所得者對國家財政有基本貢獻的立法精神，並兼顧維護租稅公平與居住正義。財政部也評估，修法後，未來每年可增加12億元稅收。

實價登錄修法則包括《平均地權條例》、《地政士法》、《不動產經紀業管理條例》等三法。修法重點，第一，成交資訊門牌、地號完整揭露，並溯及已揭露案件；第二，預售屋全面納管且即時申報，未來須在交易後30日內向地方政府申報，並納實價登錄。

第三，增訂中央、地方主管機關查核權，並加重屢不改正罰則，未及時申報或申報不實者，可按戶（棟）處3萬至15萬元罰鍰，第二次仍未改正就加重至按次處30萬至100萬元罰鍰。

第四，建立紅單交易納管機制，未來預售屋銷售者收受定金時，應以書面契據確立標的物及價金等事項，並不得約定不利買方事項，且紅單不得轉售，違者將按戶（棟）處15萬至100萬元罰鍰。

第五，預售屋買賣定型化契約備查，未來預售屋銷售前，應將定型化契約向地方政府申報備查。

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